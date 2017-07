Rus bereikt hoofdtoernooi van WTA-toernooi Boekarest

Dinsdag in Tilburg: titelfavoriet Frankrijk opent tegen IJsland

16:32 TILBURG - Het is een beetje nu of nooit voor de huidige generatie Franse voetbalsters. Bondscoach Olivier Echouafni kan over een elftal vol wereldtoppers beschikken, toch won de equipe nog geen mondiale titel. Samen met Duitsland, Engeland en gastland Nederland is Frankrijk dit toernooi wederom één van de favorieten.