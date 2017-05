Rus of Lemoine in hoofdtoernooi Roland Garros

Rus, nummer tweehonderd op de wereldranglijst versloeg Antonia Lottner in twee sets: 6-4 7-5. Quirine Lemoine, die veertig plaatsen hoger staat, was in drie sets beter dan Kai-Chen Chang uit Taiwan: 6-2 2-6 6-3.



Rus nam vier keer eerder deel aan het hoofdtoernooi van het Franse Open. De laatste keer was in 2013. In 2012 wist de tennisster uit Monster de vierde ronde te bereiken op het grandslamtoernooi in Parijs.



Ook Richèl Hogenkamp is nog één zege verwijderd van het hoofdtoernooi in Parijs. De als vierde geplaatste Doetinchemse treft in de laatste horde voor het hoofdtoernooi de als dertiende geplaatste Britse Heather Watson.



Kiki Bertens is al zeker van het hoofdtoernooi bij de vrouwen. Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlandse deelnemer.