Schalke-trainer Weinzierl gelooft in goede afloop

,,In de vorige ronde gaf niemand meer iets voor ons toen we in de rust van de uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach tegen een achterstand van 2-0 aankeken. Maar toen scoorden we twee keer in één helft'', doelde hij op het uiteindelijke gelijkspel (2-2). ,,Nu hebben we voor eigen publiek een hele wedstrijd om twee keer te scoren en daarna eventueel in verlenging of met strafschoppen definitief toe te slaan.''

Dat het veel beter moet dan vorige week in de Amsterdam ArenA, is iedereen bij Schalke 04 wel duidelijk, vertelde Weinzierl woensdag vlak voor de laatste training van zijn ploeg voor de return in de kwartfinales. ,,Het enige positieve van die wedstrijd is dat we slechts met 2-0 hebben verloren'', besefte hij. ,,Maar daarom hebben we nu nog wel kans. Afgelopen zondag tegen Darmstadt was het ook onvoldoende'', doelde hij op de smadelijke nederlaag (2-1) van zijn ploeg tegen de hekkensluiter van de Bundesliga. ,,Maar we hebben onlangs ook met 4-1 gewonnen van Wolfsburg en we versloegen FC Augsburg met 3-0. Die uitslagen volstaan nu tegen Ajax.''