Scheld, schreeuw, schop en dan er fris tegenaan

Laatste kans voor Oranje

Zelfs als Oranje de laatste drie kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis) wint, kan het toch uitgeschakeld zijn voor het WK, volgend jaar in Rusland.

Na de afstraffing in Frankrijk (4-0) is de groepszege onbereikbaar. Voor acht nummers twee (de slechtste valt af), ligt een playoff-ticket klaar. Het Nederlands elftal staat drie punten achter op de huidige nummer twee Zweden. Dat is ook de tegenstander in de laatste groepswedstrijd in oktober. Als beide teams voor die tijd geen misstappen maken, en Nederland verslaat de Zweden in de Amsterdam Arena, dan komen ze in punten gelijk. In dat geval geeft het doelsaldo de doorslag. Zweden (+7) staat er nu beter voor dan Oranje (+3).

De Scandinaviërs spelen morgen uit bij Wit-Rusland en vervolgens thuis tegen het nietige Luxemburg. Oranje won daar thuis met 5-0 van. De opdracht voor Nederland is helder. Driemaal winnen en voldoende scoren, om Zweden op doelsaldo minimaal op gelijke hoogte te komen. Dan telt het onderling resultaat en dat is na een remise in Zweden in ons voordeel.