Schuurs en Mertens stranden in derde ronde

Voor Demi Schuurs en haar Belgische tennispartner Elise Mertens is de derde ronde in het vrouwendubbelspel het eindstation gebleken. Het koppel was vandaag op Wimbledon niet opgewassen tegen het Australische duo Barty Ashleigh/Casey Dellacqua.