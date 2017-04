Seizoen Manuel Neuer mogelijk voorbij

De Duitse doelman blesseerde zich bij de derde goal van Christiano Ronaldo, in de verlenging. ,,Na de eerste onderzoeken is de diagnose een botbreuk in zijn linkervoet", stelt Bayern in een verklaring. ,,Neuer zal bij aankomst in München verder medisch onderzocht worden om tot een besluit te komen over de juiste behandeling."



De botbreuk kan mogelijk het einde van het seizoen betekenen voor de 31-jarige Neuer, door velen gezien als de beste keeper ter wereld.