Serena Williams bevallen van dochter

Williams won begin dit jaar nog de Australian Open terwijl ze al twee maanden zwanger was. Ze vertelde in april dat ze met verloofde Alexis Ohanian een eerste kindje verwacht.



In augustus vierde Serena haar babyshower met een clubje bekende vriendinnen. De tennisster nodigde haar zus Venus, zangeressen Ciara en Kelly Rowland, actrice Eva Longoria, songwriter Angie Beyince en celebrity La La Anthony uit voor een feestje in jaren vijftig-stijl.



Op de site van ESPN zegt Serena's zus Venus, vlak voor haar derderondepartij in New York op de US Open, 'vereerd te zijn met het nieuws dat ze weer tante is geworden'.