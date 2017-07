Sharapova met wildcard sterk op Stanford

PSV fit in aanloop naar cruciaal duel met Osijek

31 juli PSV trainde vanochtend met een complete selectie in aanloop naar het cruciale duel met NK Osijek van donderdag. De ploeg reist woensdagmorgen naar Oost-Kroatië om te proberen de 0-1 achterstand van afgelopen donderdag weg te poetsen en alsnog de vierde en laatste kwalificatie-voorronde van de Europa League te bereiken. Zo niet, dan speelt PSV voor het eerst in 44 jaar niet in een Europees hoofdtoernooi en is het de vroegste internationale uitschakeling aller tijden.