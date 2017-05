Siegemund ondergaat operatie en is pas in 2018 weer terug

Siegemund raakte afgelopen woensdag in Neurenberg geblesseerd in haar partij in de tweede ronde tegen de Tsjechische finaliste Barbora Krejcikova. De 29-jarige Duitse moest per brancard van de baan worden gedragen. Krejcikova speelt morgen in de eindstrijd tegen titelhoudster Kiki Bertens.



Siegemund won vorige maand nog het toernooi in Stuttgart.