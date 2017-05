Sijsling begint kwalificatie in Parijs tegen Slowaak

De Noord-Hollander strandde vorig jaar in de laatste ronde van de kwalificatie, maar mocht als 'lucky loser' alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi. Sijsling bereikte door winst op de Roemeen Adrian Ungur de tweede ronde, waarin hij moest buigen voor Nick Kyrgios uit Australië. Sijsling bereikte in 2013 ook de tweede ronde in Parijs. Zijn tegenstander Kovalik (24) stond nog nooit in het hoofdtoernooi van het Franse grandslam.