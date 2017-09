Sjarapova blijft maar winnen op US Open

De winnares van de US Open in 2006 keerde in april terug van haar dopingschorsing van vijftien maanden en speelt mee in New York dankzij een wildcard. Het Amerikaanse publiek heeft Sjarapova wel omarmd. Ze kon in haar partij tegen Kenin - Sjarapova mocht voor de derde maal aantreden op het centre court - rekenen op luide aanmoedigingen en staande ovaties. De Russin treft in de vierde ronde de als zestiende geplaatste Anastasia Sevastova uit Letland.