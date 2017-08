Sjarapova doet boekje open over rivaliteit met Serena Williams

Na de eindstrijd in 2004 zou Sjarapova Williams 'brullend en huilend' hebben aangetroffen in de kleedkamer. ,,Serena haatte me omdat ik een mager meisje van 17 was dat haar tegen alle verwachtingen in versloeg. Maar meer nog haatte ze me omdat ik haar hoorde huilen", zou er volgens verschillende Britse en Franse media in Unstoppable: My Life So Far staan. De biografie van Sjarapova komt op 12 september uit.