Sjarapova krijgt een wildcard voor de US Open

De voormalige nummer één van de wereld hoopte toen op een uitnodiging voor Roland Garros, maar de Fransen besloten Sjarapova geen wildcard te geven. De dertigjarige Russin miste vervolgens Wimbledon, waar ze via de kwalificaties een plek in het hoofdtoernooi wilde bemachtigen, vanwege een spierblessure.



In de aanloop naar de US Open, het toernooi in New York dat ze in 2006 won, kampt Sjarapova met een armblessure. Ze moest zich daardoor begin deze maand terugtrekken uit het WTA-toernooi in Stanford en meldde zich zondag ook af voor Cincinnati, het Amerikaanse hardcourtevenement dat dient als voorbereiding op de US Open. Sjarapova deed dat omdat ze naar eigen zeggen haar deelname aan het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar niet in gevaar wil brengen.