Sjarapova krijgt wel een wildcard voor Birmingham

Wawrinka laat zich verrassen in Rome

17:46 Voor Stan Wawrinka is de voorbereiding op Roland Garros vanmiddag enigszins verstoord. De Zwitser, twee jaar geleden winnaar op Roland Garros, verloor in de derde ronde van het graveltoernooi van Rome van John Isner. De Amerikaan versloeg zijn als derde geplaatste tegenstander in de Italiaanse hoofdstad in twee sets: 7-6 (1) 6-4.