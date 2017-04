Sjarapova stoomt door naar halve finales

Weg ligt open voor Hogenkamp naar finale in Tunis

17:07 Richèl Hogenkamp heeft vandaag de halve finales bereikt van het ITF-toernooi in Tunis. De 25-jarige Doetinchemse rekende op het gravel in de Tunesische hoofdstad af met Manon Arcangioli, de Française die als zogeheten 'lucky loser' was toegelaten tot het hoofdtoernooi: 6-4 6-1.