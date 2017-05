Solide Juve heeft dankzij Higuaín en Dani Alves CL-finale nu al in zicht

Barcelona zal zich nog weleens achter de oren krabben waarom het Dani Alves zo makkelijk liet gaan afgelopen zomer. Wie de Braziliaan gisteren bezig zag in Monaco tijdens het eerste halve finaleduel tegen de toernooirevelatie van trainer Jardim vermoedt een tweede jeugd van de 33-jarige rechtsback. Twee keer lanceerde hij spits Higuaín op onnavolgbare wijze. Twee keer rondde de Argentijn uiterst beheerst af. Nooit kon Monaco de overrompelingstactiek toepassen die in vorige rondes Manchester City en Borussia Dortmund te machtig was.



Daarmee lijkt De Oude Dame op weg naar de Champions Leaguefinale in Cardiff. Het is club trouwens die, die eindstrijd het meest verloor van alle clubs. Enige angst zullen de supporters wel hebben als ze begin juni afreizen naar Wales.



Komt AS Monaco de thuisnederlaag dan echt niet meer te boven volgende week in Turijn? Vermoedelijk niet want Juventus heeft naast Dani Alves en Higuaín ook Gianluigi Buffon. Die mag de Champions League best een keer winnen. De 39-jarige doelman bewees gisteren nog maar eens nog steeds van wereldklasse te zijn. Zijn redding op de inzet van Monaco-ster Mbappé in de eerste helft was fraai. Mbappé trouwens, een speler die met zijn achttien jaar met gemak zijn zoon had kunnen zijn. Dat beseft Buffon trouwens als geen ander. ,,Toen ik naar het WK van 1998 ging, werd Mbappé geboren", zei hij voor de wedstrijd. Een redding op een inzet van Radamel Falcao in de tweede helft was net zo belangrijk. Net daarna was hij sneller bij de bal toen Mbappé snel het strafschop in sprintte. Verdedigt Juventus straks met succes de winst in Monaco dan speelt Buffon straks alweer zijn derde Champions Leaguefinale.



Maar zelfs het granieten Juventus van de alles-of-nietsverdedigers Bonucci en Chiellini hapte soms even naar adem toen AS Monaco aanzette in de eerste helft. En ruim een kwartier in de tweede helft ook. De koploper in de Franse Ligue 1 die de halve Champions League al, clubs naar achteren dwingt in het eigen Stade Louis II. Na ruim een kwartier was wonderkind Kylian Mbappé weer dichtbij een openingstreffer toen een fraaie voorzet van Nabil Dirar probeerde binnen te werken. Dat was toen hij Buffon op zijn weg vond. De voetbalwereld weet inmiddels dat de spits patent heeft op openingstreffers in de Champions League. In dat toernooi scoorde hij in de laatste drie wedstrijden telkens de eerste goal.



Maar nu was die eer weggelegd voor Juventus-spits Gonzalo Higuáin en dat was er één voor de eeuwigheid. De Argentijn rondde een schitterende hakbalassist van Dani Alves die weer fijn was aangespeeld door Paulo Dybala. In de tweede helft was hij ook al het eindstation van een voorzet van Dani Alves