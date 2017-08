Spaanse bond weigert 222 miljoen van Neymar

Het argument van de organisator van de Primera División is dat eerst gegarandeerd moet worden of Paris Saint-Germain, de club die Neymar wil hebben, wel aan de regels van de Financial Fair Play van de UEFA voldoet.



In naam van Paris SG presenteerde de Spaanse advocaat Juan de Dios Crespo zich op de burelen van de LFP in Madrid om de cheque – of bankgaranties – van 222 miljoen te overhandigen. Korte tijd later moest hij echter onverrichterzake vertrekken. De houding van de LFP was al vooraf door de directeur aangekondigd.



Daardoor is Neymar nog altijd officieel speler van FC Barcelona en kan hij niet door Paris SF worden gepresenteerd. De club hoopte hem zaterdag al tegen Amiens te kunnen laten debuteren. Paris SG zal nu in gesprek moeten met de LFP en kan als mogelijke noodoplossing ook nog een voorlopige transfer bij de FIFA aanvragen.