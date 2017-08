Spaanse zwemmer blijft uit protest staan om 'Barcelona'

Teleurgestelde Boere laat zich gelden bij FC Twente

10:50 Voor het eerst startte Tom Boere, vorig seizoen nog Jupiler League-topscorer namens FC Oss, zaterdag in de basis van zijn nieuwe werkgever FC Twente. De spits liet direct zijn eerste competitietreffer aantekenen, maar die had bar weinig effect. Promovendus VVV-Venlo was verrassend met 1-2 te sterk.