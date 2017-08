Sport Vandaag: Ajax jaagt op ticket voor laatste CL-voorronde

'Het zou wel leuk zijn om de Engelsen naar huis te sturen'

1 augustus Jackie Groenen, middenvelder bij Oranje, gaat vol vertrouwen de halve finale tegen Engeland tegemoet. ,,We zijn echt een team aan het worden. We zijn er heel eerlijk in wat er beter moet en wat er goed gaat. In dat opzicht weet iedereen wat ze van elkaar kunnen verwachten."