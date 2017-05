Sport Vandaag: Huldiging Feyenoord op Coolsingel, Chelsea tegen Watford

Gerbrands hekelt optreden politie en justitie na rookbommen bij PSV-Ajax

15:16 EINDHOVEN - PSV-directeur hekelt het optreden van politie en justitie nadat zware rookbommen tijdens PSV-Ajax voor paniek op de tribunes in Eindhoven zorgden. Een verdachte werd daarna aangehouden, maar is inmiddels vrijgelaten. PSV ontving in totaal 200 klachten van mensen die getroffen werden en in angst zaten tijdens PSV-Ajax, op 23 april.