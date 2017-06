Sport Vandaag: kwalificaties TT en F1, Confed Cup en NK Wielrennen

Zwangerschap kan 'Wonder Woman' Alysia Montano wéér niet stoppen

23 juni Ze finishte gisteren op de 800 meter in Sacramento liefst 19 secondes achter de winnares, maar dat kon Alysia Montano (31) allemaal niets schelen. De voormalig Amerikaanse kampioene leverde immers een topprestatie, want ze liep de wedstrijd terwijl ze vijf maanden zwanger is.