Sport vandaag: Schippers in finale 200m, mini-Amstel in BinckBank Tour

Hole-in-one voor Luiten in Charlotte

10 augustus Joost Luiten heeft vandaag tijdens de openingsdag van het US PGA Championship in Charlotte (North Carolina) een hole-in-one geslagen. De Nederlandse golfer deed dat op de Quail Hollow Club op de vierde hole. Het was de eerste hole-in-one bij het majortoernooi in vier jaar tijd. De Zuid-Afrikaan Tim Clark deed het vier jaar geleden.