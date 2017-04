Sport Vandaag: Uitduel Ajax, Kwalificatie F1 en Madrileense derby

RKC alweer fors onderuit

7 april DOETINCHEM - RKC Waalwijk is nog niet uitgeschakeld voor de play-offs, maar de vraag is wat de Waalwijkse club er te zoeken heeft. Dat is toch het domein voor clubs als Volendam en De Graafschap, dat vrijdagavond op de Vijverberg bewees veel verder te zijn: 4-0.