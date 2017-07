Sport Vandaag: Voorronde Champions League, Dumoulin in Surhuisterveen

Kans op komst Sneijder naar FC Utrecht nihil

24 juli FC Utrecht hoopte lang en sprak ook daadwerkelijk met Wesley Sneijder over een overgang naar de Galgenwaard, maar tot een definitieve overstap van de geboren Utrechter lijkt het uiteindelijk toch niet te komen. Dat bevestigen bronnen die beamen dat het verschil in salaris tussen wat de club daadwerkelijk kan ophoesten en wat de speler wil verdienen gewoonweg veel te groot is.