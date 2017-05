Sterk optreden brengt Bertens in halve finale Rome

Zverev treft trai­nings­part­ner in halve finale Rome

16:22 Alexander Zverev staat morgen in de halve finale van het tennistoernooi in Rome. De twintigjarige Duitser rekende vandaag in de kwartfinale in twee sets al met de Canadees Milos Raonic, de nummer zes van de wereld. Het werd 7-6 (4) 6-1.