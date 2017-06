Strootman: Advocaat is nog net zo aanwezig als bij PSV

De nieuwe bondcoach zat er meteen bovenop bij zijn eerste training. Nog dezelfde man als bij PSV?

Strootman: ,,Ja, nog net zo aanwezig langs de lijn als in 2012 bij PSV. Of zoals vorig jaar bij Oranje, in zijn twee weken toen als assistent.''



Hoe ging jullie eerste teambespreking met hem?

,,Die was voor de training. Advocaat heeft zaken aangehaald die hem in onze wedstrijden opvallen. Ik ga daar niet in details over praten, maar het ging bijvoorbeeld ook over de beleving in de wedstrijd in Bulgarije. Die was onder de maat, zoals in die interland alles ver ondermaats was. Dat weten we zelf ook. Bulgarije moet een incident blijven, willen we kans houden op het WK.''