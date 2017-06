Svitolina is vraagteken voor Wimbledon

VoetblessureElina Svitolina moet het grandslamtoernooi van Wimbledon mogelijk laten passeren. De Oekraïense tennisster kreeg donderdag in haar verloren wedstrijd in de achtste finales van het WTA-toernooi in Birmingham tegen Camila Giorgi uit Italië weer last van haar voet.