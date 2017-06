Svitolina staat set af maar bereikt derde ronde

In het laatste bedrijf maakte ze het toch nog wel relatief simpel af (3-6 6-3 6-2), nadat ze in de eerste set in grote problemen was geraakt.



Svitolina, de nummer zes van de wereld, is de speelster met de beste resultaten tot nu toe in dit (kalender)jaar. Ze won onlangs op het gravel van Rome, door top tien speelsters Karolina Pliskova, Garbine Muguruza en Simona Halep uit te schakelen.