Svitolina via Rogers naar achtste finales

Oekraïne doet uitstekende zaken

2 september Oekraïne is weer in de race voor deelname aan het komende wereldkampioenschap voetbal. De ploeg van bondscoach Andrei Sjevtsjenko pakte de laatste kans door in Charkov Turkije met 2-0 aan de kant te zetten. Oekraïne steeg in groep I van de vierde naar de eerste plaats.