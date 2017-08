Temperatuur loopt voor PSV nu al flink op

EINDHOVEN - Het vertrouwen in trainer Phillip Cocu lijkt nog altijd onbegrensd bij de leiding van PSV. De druk van buitenaf is groot in aanloop naar de cruciale return tegen Osijek.

Volledig scherm Steven Bergwijn, Gastón Pereiro en Hirving Lozano na het thuisverlies tegen Osijek (0-1) © Pro shots

Nog nooit was het begin augustus zo onrustig rondom PSV als nu. De ongekend zwakke prestatie in de thuiswedstrijd tegen NK Osijek (0-1) heeft vanaf vorige week gezorgd voor enorme druk, die op De Herdgang ook voelbaar is. De lontjes worden binnen PSV wat korter, een paar clubfunctionarissen zijn net wat kortademiger dan in de afgelopen weken en iedereen weet dat het twee voor twaalf is.

PSV moet donderdag in Kroatië op zijn minst een acceptabel niveau halen om te voorkomen dat de club voor het eerst in 44 jaar niet in een Europees hoofdtoernooi speelt. De blamage van vorige week kan in ieder geval met een fitte groep worden uitgewist.

Extreme hitte

Volledig scherm Hirving Lozano is één van de spelers waar de supporters hun hoop op hebben gevestigd. © Kay int Veen In een fase waarin PSV het liefst nog rustig wil bouwen aan het seizoen, is het enthousiasme bij een groot deel van de achterban al omgeslagen in scepsis. Overmorgen moet het team van Phillip Cocu in extreme hitte – overdag loopt de temperatuur op naar 40 of 41 graden Celsius – de nooduitgang naar de vierde en laatste Europa League-voorronde zien te vinden.

Quote Het wordt een hels karwei Phillip Cocu ,,Het wordt een hels karwei”, sprak de coach vorige week na de teleurstellende prestatie van PSV in eigen huis al. Lukt het niet, dan zal de roep om zijn vertrek toch echt massaal worden. De leiding van PSV zal daar echter geen gehoor aan geven en het ook onbegrijpelijk vinden.

Het vertrouwen in Cocu lijkt nog altijd onbegrensd en zelfs een historische zeperd tegen Osijek zal daarin vermoedelijk geen verandering brengen. Daarnaast is de trainer ook zelf geen type dat de handdoek werpt. De leiding blijft als criterium hanteren dat bepalend is of de spelersgroep vertrouwen heeft in de trainer.

De externe druk op de oefenmeester en zijn ploeg is wel enorm groot, al moet gezegd dat de PSV-selectie op papier minder indrukwekkend oogt dan vorig seizoen. Het gemis van de Mexicanen Andrés Guardado en Héctor Moreno laat vooralsnog zijn sporen na. PSV dacht dit via het in de afgelopen jaren uitgezette spelersbeleid te kunnen opvangen, maar kwam vorige week in ieder geval bedrogen uit. Voetballers van dit kaliber zijn niet een-twee-drie te vervangen en met hen is in balbezit nogal wat kwaliteit verloren gegaan.

Aangeslagen residu

Cocu is nu aangewezen op de niet verkochte restanten van een kampioensselectie, waarvan de reputatie vorig seizoen al roestte. Een aangeslagen residu, waaruit na iedere teleurstellende prestatie valt te destilleren dat de absolute wil om te winnen ontbrak.

Vooral dat laatste wijst in de richting van het optreden van de technische staf, die impulsen of prikkels moet zien te geven aan een jongere groep. Hoe het mogelijk is dat PSV op de eerste afspraak in het nieuwe seizoen niet thuis gaf? Niemand bij PSV had er afgelopen week een sluitend antwoord op. Er was ontevredenheid bij Cocu, maar uit zijn verklaring kon ook worden afgeleid dat een absolute wanprestatie werd vergoelijkt. PSV vocht pas in de laatste fase van de wedstrijd met een leeuwenhart voor de gelijkmaker en durfde tegen het voetballend gezien inferieure Osijek de kaarten veel te lang niet op tafel te leggen.