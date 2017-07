Ten Hag: Prima uitslag, één keer scoren in Polen is genoeg

,,Ik vind het een goed prestatie en een goed resultaat. Europees is dit een prima uitslag. Eén keer scoren in Polen is genoeg. We stonden in de opbouw vrij goed, maar deden het niet goed in de omschakeling. Dat zal in Polen beter moeten. Daar gaan we mee aan de slag'', zei Ten Hag na afloop bij FOX Sports.

Nieuweling Urby Emanuelson vond dat FC Utrecht niet goed had gespeeld: ,,Het is een goede uitslag, dat denk ik wel. We waren slordig in de eindfase waardoor we weinig kansen kregen. Maar het is prettig dat we de nul hebben gehouden. We hebben helaas niet kunnen winnen, dat zat er niet in. En nu hopen dat we in Poznan een goed resultaat kunnen neerzetten.''

Brama baalt