Tennisser krijgt tien jaar schorsing voor matchfixing

Teodorczyk haalt titel binnen voor Anderlecht

22:39 Anderlecht is kampioen van België. De Brusselse formatie van de Zwitserse coach René Weiler werd in de voorlaatste speelronde onbereikbaar voor achtervolger Club Brugge door te winnen bij Charleroi (3-1). De Poolse topschutter Lukasz Teodorczyk was de grote man met twee treffers.