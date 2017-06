Tennisser met kunstarm haalt zijn eerste ATP-punt

Met een op maat gemaakte prothese versloeg hij vandaag zijn 18-jarige opponent Christopher Cajigan in 48 minuten met speels gemak: 6-0, 6-0. Dat gebeurde in de plaats Tumon op het eiland Guam, gelegen in de Stille Oceaan.

Hunt is de eerste speler in de geschiedenis met een lichamelijke handicap die een ATP-punt haalt. In de volgende ronde moest hij het onderspit delven, maar de trots is er niet minder om bij de Nieuw-Zeelander.

Hunt, de nummer 49 van Nieuw-Zeeland, is altijd blijven geloven in een carrière als tennisser. Na jaren van hard werken en vele nederlagen was daar dan eindelijk zijn eerst ATP-punt. Hij wil zich binnenkort gaan vestigen in Madrid om te werken aan zijn grote doel: deelnemen aan een grand slam-toernooi.

,,Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Ik probeer gewoon hard te trainen en mijn best te doen. We zullen zien wat er gebeurd'', aldus Hunt.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP