Thiem beëindigt zegereeks van gravelkoning Nadal

De 30-jarige Nadal had dit jaar al zijn partijen op gravel nog gewonnen. Hij bracht zowel de toernooien van Monte Carlo, Barcelona als Madrid op zijn naam. In Rome ging het ook lang goed, maar tegen Thiem moest Nadal buigen.

De nummer zeven van de wereld nam daarmee revanche voor de verloren finales van zondag in Madrid en eind april in Barcelona. Toen was Nadal, de nummer vier van de wereld en favoriet voor het winnen van Roland Garros, in beide wedstrijden in twee sets te sterk.