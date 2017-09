Tien keer de Tilburgse Ten Miles

2005: Het wereldrecord

Een van de machtige Afrikaanse sterren, Haile Gebrselassie, liep in 2005 het wereldrecord in Tilburg. In een tijd van 44 minuten en 42 seconden overbrugde hij de tien Engelse mijlen. Liefst 27 seconden sneller dan ooit iemand was geweest. Een record dat nog altijd standhoudt.

Volledig scherm Haile Gebrselassie in Hengelo © frans nikkels

2006: Een droomdebuut

De toen pas twintig jaar oude Keniaan Cosma Koech debuteerde met de Tilburgse Ten Miles in Europa. Zijn eerste race op het Europese continent was meteen een doorslaand succes. De jonge Keniaan liep drie kilometer voor de streep weg van Sammy Rongo en Wilson Kigen, die beiden al eens eerste werden in Tilburg.

2007: Maase loopt Nederlands record

Ook in 2007 was er een Keniaan de snelste bij de Ten Miles. Wesley Langat liet dit jaar Wilson Kipsang en de winnaar van het jaar daarvoor achter zich. Op de vierde plek finishte de Nederlandse loper Kamiel Maase. De Nijmegenaar liep dat jaar met 46.44 de beste Nederlandse tijd ooit op dat moment.

Quote Kamiel Maase liep in 2007 het Nederlandse record aan gort in Tilburg in 46.44

2008 & 2009: Ethiopische jaren

De Ethiopische loper Guta schaarde zich in 2008 in een bescheiden rijtje van Ethiopische winnaars. Na Haile Gebrselassie en Worku Bekila is Guta de derde winnaar uit zijn thuisland. In een spannende slotfase rekende Guta in de sprint uiteindelijk af met oud-winnaar Wilson Kipsang.

Ook in 2009 kwam Abiyote Guta als eerste over de streep. Vanaf dat jaar werd drie jaar lang het Nederlands kampioenschap 10 kilometer ook in Tilburg afgewerkt. Martin Laudret troefde als 37-jarige routinier de rest van het veld af. Ook bij de vrouwen was een Ethiopische de winnaar: in 2008 en 2009 was Mestawat Tufa de beste in het vrouwenveld.

2010: Een nieuwe Keniaan en Lornah Kiplagat

In de traditie van succesvolle Kenianen was Job Tanui een nieuwe naam op het lange lijstje. Tanui is op dat moment de twaalfde Keniaanse winnaar in Tilburg. Waar een aantal van zijn landgenoten de Ten Miles vaker won bleef het bij Tanui bij deze ene overwinning.

Bij de vrouwen was oud-winnaar Lornah Kiplagat de beste. Dit deed zij met een tijd van 31.42. Kiplagat was in 2004 ook de enige Nederlandse vrouw ooit die de tien kilometer won.

Volledig scherm Lornah Kiplagat © ANP

2011: Zwarte bladzijde

De Nederlandse titel ging bij een extreem warme editie naar Khalid Choukoud. Zijn zege en de overwinning van Philomon Rono in het algemeen, werden overschaduwd door het overlijden van een 45-jarige deelnemer.

2012: De snelste na Gebrselassie

Volledig scherm Pius Kirop op de Ten Miles in 2012. © John Schouten / PVE In 2012 leek er eindelijk weer eens iemand in de buurt te komen van de tijd van Haile Gebrselassie. De Keniaan Pius Kirop won de Tilburg Ten Miles in een hele tijd van klokte 45.38. Kirop was daarmee wel de snelste in Tilburg sinds het wereldrecord van Gebrselassie in 2005.

2013: Nederlandse hoop en net geen wereldrecord

De Hagenaar Khalid Choukoud evenaarde dit jaar de Nederlandse recordtijd van 46.44 gelopen in 2007 door Kamiel Maase. Bij de vrouwenwedstrijd ging de toenmalig Olympisch kampioen Tirunesh Dibaba op de tien kilometer voor een nieuw wereldrecord. Ze haalde het net niet. Op de streep kwam ze negen tellen te kort

2014-2015: Tweemaal Kiprop Koech en een Nederlands record

In 2014 won de Keniaan Kiprop Koech zijn eerste Ten Miles. Dit deed hij in een nieuwe tweede beste tijd van 45.11. Bij de Nederlanders was Khalid Choukoud weer de beste. Dit keer in een tijd van 47.43.

Volledig scherm Khalid Choukoud © Sebastiaan Nederhoed Fotografie

Een jaar na zijn eerste overwinning slaagde Kiprop Koech er ook meteen in zijn tweede Ten Miles te winnen. De beste Nederlander van 2013 en 2014, Khalid Choukoud, liet in 2015 ook zijn klasse zien. Hij verbrak het Nederlands record met een nieuwe tijd van 46.40.

2016: Tienertalent