Titelverdediger Murray vliegt eruit tegen Querrey

Blog Een top-4 van gekke dingen in het tennis: Wel miss Konta, geen mister Federer

15:11 Verslaggever Rik Spekenbrink is aanwezig in Londen. Hij volgt de ontwikkelingen op Wimbledon op de voet en schrijft dagelijks in zijn blog wat hem opvalt in de tenniswereld. Deze keer over de de gekke dingen in het tennis.