Titelverdedigster Bertens naar halve finale in Neurenberg

5 redenen waarom NEC de nacompetitie wint van NAC en andersom

14:11 NAC en NEC strijden vandaag en zondag voor een plek in de eredivisie. Eerst bij NAC in Breda, daarna bij NEC in Nijmegen. Wie de sterkste is over de twee finalewedstrijden van de nacompetitie, speelt volgend jaar op het hoogste niveau. NAC promoveert of NEC degradeert, wij zochten vijf redenen voor beide scenario's