TIU onderzoekt matchfixing op Roland Garros en Wimbledon

Noorwegen en België strijden in Breda tegen vroege uitschakeling

19 juli BREDA - Na het verlies (allebei 1-0) in hun openingswedstrijd moeten de voetbalsters van Noorwegen en België donderdagavond in het Rat Verlegh Stadion (aanvang 18.00 uur) vol aan de bak om in het toernooi te blijven.