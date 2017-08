Top-5: topsporters met drugsbanden

Door Tijani Goullet

René Higuita (50)

De beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar had één groot probleem: hij had te veel geld. Daarom verborg hij veel biljetten diep in de grond. Naast al die dure auto’s en ranches liet hij ook huizen en scholen bouwen voor de minder gefortuneerde Colombianen. Ook organiseerde El Patron voetbaltoernooien. Op één van zijn velden liep een getalenteerde keeper rond. Zijn naam was René Higuita. Later zou Higuita met bijna de gehele Colombiaanse selectie in La Catedral, de luxe cel van de drugsbaron die ook bekend stond als Club Medellin, een wedstrijdje spelen. De keeper maakte de fout door het aan een journalist te vertellen. In heel Colombia was men boos: hoe kon de nationale trots zich inlaten met een drugscrimineel als Escobar? Higuita werd in 1993 opgepakt. Officieel omdat hij een handlanger zou zijn bij een kidnapping van een drugskartel. Later bleek dat hij zeven maanden de cel in moest vanwege zijn banden met Escobar. Het kostte Higuita zijn plek in de Colombiaanse selectie voor het WK van 1994.

Volledig scherm René Higuita. © anp

Darryl Henley (50)

Volledig scherm Darryl Henley (20) als speler van de Rams. © ANP Darryl Henley was een basisspeler bij de Los Angeles Rams. Maar Henley wilde meer. Dus had hij een opvallende bijbaan. Hij verleidde met zijn sterrenstatus een 19-jarige cheerleader van de Rams en liet haar koffers met cocaïne vervoeren. Henley maakte haar wijs dat ze koffers met vastgoedgeld vervoerde. In juli 1993 ging het mis. De cheerleader, Tracy Ann Donaho, werd op de luchthaven van Atlanta opgepakt met twaalf kilo cocaïne. De straatwaarde: 250.000 dollar. Bij de rechtszaak in 1995 verweet Henley de cheerleader dat zij en haar ouders hem erbij wilden lappen. De rechter geloofde hem niet. Henley werd tot een gevangenisstraf van 41 jaar veroordeeld.

Tim Montgomery (42)

Op de Spelen van 1996 in Atlanta haalde hij een zilveren medaille, vier jaar later pakt hij in Sydney zelfs goud. Toen Tim Montgomery in 2005 zijn medailles kwijtraakte vanwege dopinggebruik, ging het snel achteruit met de Amerikaanse atleet. Een jaar later werd de sprinter opgepakt omdat hij voor 775.000 dollar geld zou hebben wit gewassen. Montgomery werd tot een gevangenisstraf van 46 maanden veroordeeld. Ook zijn voormalige vriendin en gevallen olympisch kampioene Marion Jones moest de gevangenis in. Na zijn vervroegde vrijlating ging hij in mei 2018 opnieuw in de fout. Montgomery moest weer de cel in. Nu vanwege het verkopen van meer dan 100 gram heroïne in Hampton Roads.

Volledig scherm Marion Jones en Tim Montgomery op archiefbeeld. © AP

Floyd Mayweather sr. (64)

Iedereen kent de capriolen van Floyd Mayweather jr. De ex-bokser, ook wel ‘Money’ genoemd, duikt dan op in een foto met een stapel bankbiljetten. Hij heeft de geldzucht niet van een vreemde. Senior, die in 1985 een USBA-titelgevecht verloor, werd in 1993 voor vijf jaar veroordeeld vanwege drugssmokkel. Hij zou de cocaïne in verpakkingen van wasmiddelen hebben gesmokkeld. Inderdaad cocaïne is net zo wit als de meeste wasmiddelen. Floyd Mayweather sr. hervatte na zijn gevangenisstraf zijn carrière als bokstrainer. Hij stond in het titelgevecht met Manny Pacquia in februari 2015 aan de zijde van zijn zoon.

Volledig scherm © Getty

Sam Hurd (32)

Sam Hurd verruilde in 2011 Dallas Cowboys voor Chicago Bears. Hij kreeg een tekenbonus van 1,35 miljoen dollar. Geld genoeg, zou je denken. De American Football-speler werd echter precies in die periode opgepakt omdat hij 10 kilo cocaïne en 500 kilo cannabis wilde kopen. Hurd was de financier, zijn mededader Tony Lujan moest de drugs distribueren. Probleem was dat de contactpersoon van Lujan in werkelijkheid een informant van het Departement Binnenlandse Veiligheid. Tijdens zijn borgtocht huurde Hurd zijn neef Jesse Chavful in om de drugs te verspreiden. De contactpersoon van Chayful was echter een informant van de DEA. Hurd werd opnieuw gearresteerd. Op 13 november 2013 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.