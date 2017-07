Tour de France winnaar Chris Froome naar profwielerronde Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het had heel wat voeten in de aarde maar viervoudig Tourwinnaar Chris Froome staat aan de start van het profcriterium in Etten-Leur op 13 augustus. De organisatie haalt de wielrenner met een privé vliegtuig uit Kazachstan waar hij op 12 augustus nog een wedstrijd fietst.

Volgens de organisatie van de 11e profronde van Etten-leur wilde Froome graag koersen in Etten-Leur. Grote vraag was of hij tijdig in Etten-Leur zou aankomen.

Met een normale lijndienst zou hij op zijn vroegst rond 15.30 uur in Etten-Leur kunnen zijn. Dat is te laat, aangezien de renners in Etten-Leur om 13.15 uur aan het publiek worden voorgesteld en om 13.40 uur aan het eerste onderdeel van het omnium, de tijdrit, moeten beginnen.