Trotse Younes verlaat Stockholm met opgeheven hoofd

,,We kunnen trots zijn op wat we hebben gepresteerd met deze hele jonge ploeg. Ik ben de laatste die zal zeggen dat het allemaal slecht was. Als je de finale weet te bereiken, heb je veel goed gedaan en daar kunnen we mee verder.''

Younes gaat nu even uitrusten bij zijn familie in Düsseldorf, maar vakantie vieren is er niet bij. De 23-jarige aanvaller is voor het eerst opgeroepen door bondscoach Joachim Löw van het Duitse elftal. Hij mag zich bewijzen op de Confederations Cup in Rusland. ,,Ik wil daar het beste van mezelf laten zien, maar eerst deze finale verwerken en het hoofd leegmaken'', aldus Younes, die ook volgend seizoen is te zien bij de Amsterdamse club. ,,Daar ga ik van uit. Mijn contract loopt nog door.''