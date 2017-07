TT: 133 miljoen voor 18-jarige Mbappe, Sanchez gespot in Parijs

Erik Pieters wil carrière wel afsluiten bij Utrecht

Erik Pieters zegt voorlopig nog niet terug te willen keren naar Nederland. ,,Bij PSV krijg ik een warm gevoel en FC Utrecht zit in m'n hart, laat ik het zo zeggen. Zoals ik het nu zie, denk ik er niet aan om op korte termijn terug te keren in Nederland. Misschien als ik 32 of 33 ben. FC Utrecht heeft me de kans gegeven om eredivisie te debuteren en heeft daarom die speciale plek bij me. Ik geniet ervan hoe goed ze het doen en zou er best mijn carrière willen afsluiten."