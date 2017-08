TT: Ajax slaat megabod op Dolberg af, Barcelona blijft bieden op Coutinho

Sparta meldde gisteravond laat de komst van Frederik Holst. De 22-jarige rechtsback komt over van Bröndby IF. Holst was in verschillende Deense jeugdelftallen actief als jeugdinternational en speelde ondanks zijn relatief jonge leeftijd al 155 wedstrijden in de hoofdmacht van de Deense club. Holst tekent een contract voor drie jaar. ,,Frederik is een speler die al jaren in de Deense jeugdelftallen speelt en op het EK van afgelopen zomer basisspeler was bij Jong Denemarken", licht trainer Alex Pastoor toe. ,,Het is een talentvolle jongen die ook op het middenveld inzetbaar is en bij Sparta de mogelijkheid krijgt zijn potentieel optimaal te benutten."