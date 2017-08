TT: Ajax ver met Barac, Silva wil dat Mbappé naar City komt

De carrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Bernardo Silva wil dat Mbappé naar City komt

Volledig scherm Kylian Mbappé en Bernardo Silva. © Pro Shots Zelf verkaste hij eerder deze zomer voor ruim 47 miljoen euro van Monaco naar Manchester City, nu hoopt Bernardo Silva dat Kylian Mbappé hetzelfde doet. Voor een hoger bedrag allicht, maar de strekking blijft hetzelfde. ,,Ik zou het geweldig vinden om hier met hem herenigd te worden'', zegt Silva tegen Sky Sports. ,,De beslissing is aan de club natuurlijk, maar je weet het nooit.''



Silva en Mbappé maakten afgelopen seizoen veel indruk met Monaco. De ploeg werd landskampioen en bereikte de halve finale van de Champions League. Met name de pas 18-jarige Mbappé is een uiterst gewild object in Europa. Naar verluidt zijn topclubs bereid bijna een Neymar-achtig bedrag voor de jonge Franse spits neer te tellen.

Ajax ver met Kroaat Barac

Het ziet er naar uit dat Mateo Barac de verdedigende versterking wordt waar trainer Marcel Keizer zo op hoopte. De 23-jarige Kroaat komt snel naar Amsterdam om de transfer af te ronden. Kroatische media melden dat hij ongeveer anderhalf miljoen euro moet kosten. Barac was mede verantwoordelijk voor de Europese uitschakeling van PSV vorige week met zijn club NK Osijek. In zowel de heenwedstrijd als de return kwam hij negentig minuten in actie. Barac is pas één seizoen actief op het hoogste Kroatische niveau. Hij speelde wel al één interland. De 1 meter 90 lange verdediger kan zowel op de linksbackpositie uit de voeten en als centrale verdediger. Ajax' laatste linie was dun bezet na het vertrek van Jairo Riedewald, Heiko Westermann en Kenny Tete.

Volledig scherm Mateo Barac in actie tegen PSV, dat door NK Osijek werd uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. © Joep Leenen

Van Bronckhorst krimpt selectie verder in

Gustavo Hamer verkast op huurbasis naar FC Dordrecht. De kans op speeltijd voor de jonge rechtsback, tijdens de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse nog op de bank bij Feyenoord, waren in de Kuip tot een minimum geslonken. Hamer sluit deze week aan bij de ploeg van Gérard de Nooijer.

Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf al aan dat zijn selectie moest worden ingekrompen. De trainer liet eerder al Marko Vejinovic (AZ), Simon Gustafson (Roda JC) en Calvin Verdonk (NEC) op huurbasis vertrekken. Van Lucas Woudenberg (Heerenveen), Warner Hahn (Heerenveen) en Wessel Dammers (Fortuna Sittard) werd definitief afscheid genomen. De clubleiding is ook bereid aanvallende middenvelder Jari Schuurman eerdaags weer te verhuren, als zich deze maand een geschikte club voor hem meldt in De Kuip.

Volledig scherm Gustavo Hamer achtervolgt Joey Suk tijdens Feyenoord - Go Ahead Eagles (8-0) vorig seizoen. © Pro Shots

Lens definitief naar Besiktas

De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar is nu definitief: Jeremain Lens verkast naar Besiktas. Dit maakte de kampioen van Turkije zaterdagavond via een filmpje op Twitter bekend. Lens komt over van Sunderland, dat vorig seizoen kansloos uit de Premier League degradeerde. Lens speelde vorig seizoen op huurbasis voor Fenerbahçe, samen met Galatasaray de rivaal van Besiktas. Het is nog niet bekend voor hoe lang de 29-jarige aanvaller uit Amsterdam heeft getekend bij Besiktas. De kampioen van Turkije van de afgelopen twee seizoenen trok deze zomer ook al de Portugese verdediger Pepe en de Spaanse spits Alvaro Negredo aan. Lens komt bij Besiktas landgenoot Ryan Babel tegen, die sinds januari van dit jaar voor de club speelt.

Beşiktaş JK on Twitter ComeToBeşiktaş ⚡#LensinRüyası https://t.co/rRqs9ZrX2j

Sparta trekt weer Engels talent aan

Sparta blijft op de buitenlandse toer. De Rotterdamse club is dichtbij een overeenkomst met Cohen Bramall van Arsenal. De 21-jarige middenvelder geldt bij de Engelse grootmacht als beloftevol. Voor zijn ontwikkeling acht men het echter verstandig om hem een jaar uit te lenen aan een club waar hij vaak aan spelen zal toekomen.

Die club wordt Sparta waarschijnlijk, schrijven Engelse media, het Rotterdamse podium waar coach Alex Pastoor eerder al diverse buitenlandse talenten naar toe haalde.

In de voorbereiding op dit seizoen kwam Bramall nog regelmatig aan spelen toe bij Arsenal, onder meer tegen Chelsea en Sevilla.

Volledig scherm Cohen Bramall namens Arsenal in actie tegen Sevilla. © REUTERS

Van Bronckhorst wil nog een extra aanvaller bij Feyenoord

Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat hij de selectie van Feyenoord nog met een aanvaller kan versterken. ,,We hebben nog een kleine vier weken'', zei hij zaterdag voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal met Vitesse voor de camera van FOX Sports. ,,We gaan zien wat er nog mogelijk is.''

Feyenoord zag deze zomer al Jean-Paul Boëtius terugkeren. De kampioen trok ook de beurs voor Steven Berghuis, die vorig seizoen nog op huurbasis voor de club uit Rotterdam voetbalde. Feyenoord verloor met Eljero Elia (Istanbul Başakşehir) en Dirk Kuijt (gestopt) ook twee belangrijke aanvallers.

Van Bronckhorst liet zich vorige week nog ontvallen dat hij Robin van Persie wel een welkome versterking zou vinden. ,,Daar staat nog geen streep door'', zei Van Bronckhorst. ,,Maar daar is nu nog geen nieuws over.''