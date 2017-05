TT: Amrabat krijgt kippenvel van Feyenoord, Simeone wil Vitolo tegen elke prijs

Ross Barkley heeft Everton nog steeds geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. De middenvelder houdt de directie, fans en manager Ronald Koeman al maanden in onzekerheid over het wel of niet verlengen van zijn contract bij de club. Everton heeft Barkley een voorstel gedaan om zijn tot medio volgend jaar lopende contract te verlengen en verbeteren. ,,Ik verwacht een spoedig antwoord. En niet over tien dagen, maar na het weekend", liet Koeman weten in aanloop naar het duel met Arsenal van morgen. ,,Natuurlijk heb ik hier zorgen over want ik wil met spelers werken die graag bij Everton spelen."