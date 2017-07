TT: Chelsea wil Morata strikken, Oostenrijker op weg naar Twente

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Oostenrijkse spits Kvasina op weg naar FC Twente

FC Twente is in verregaande onderhandeling met Marko Kvasina. De 20-jarige Oostenrijkse aanvaller is afkomstig van Austria Wien. Bij die club had hij een aflopend contract.

Borja Valero van Fiorentina naar Internazionale

F.C. Internazionale on Twitter Borja Valero has a message for you... #InterIsComing #FCIM https://t.co/ix1F0KiBcs Internazionale wordt de nieuwe werkgever van Borja Valero. De Spaanse middenvelder komt over van Fiorentina, waar hij sinds 2012 speelde. Valero moet in Milaan alleen nog een medische keuring ondergaan. Volgens Sky Sport Italia ontvangt Fiorentina 5,5 miljoen euro voor Valero, die naar verluidt een driejarig contract gaat tekenen bij Inter.

Feyenoord laat Dammers naar Fortuna gaan

Fortuna Sittard heeft Feyenoorder Wessel Dammers (22) aan zich weten te binden. De centrale verdediger tekent een contract voor drie seizoenen in Sittard. Afgelopen seizoen kwam Dammers tot één officieel duel voor Feyenoord.

De Guzman tekent voor drie jaar bij Eintracht Frankfurt

Jonathan De Guzman heeft afgelopen weekend een contract voor drie seizoenen getekend bij Eintracht Frankfurt. De in Canada geboren middenvelder was afgelopen week al met de Duitse club mee op trainingskamp naar Chula Vista in Californië. ,,Ik verheug me enorm op mijn periode bij Eintracht Frankfurt," zegt De Guzman, die bij Frankfurt zal gaan spelen met rugnummer 4.

Volledig scherm Jonathan De Guzman als speler van Chievo Verona in duel met Kevin Strootman van AS Roma. © Getty Images

Olympique Lyon en Ajax akkoord over Tete

Ajax en Olympique Lyon hebben akkoord bereikt over de transfer van Kenny Tete. De verdediger speelde sinds 2005 in de jeugdopleiding van Ajax. Lees hier meer.

'Chelsea bereidt bod van 80 miljoen voor op Morata'

Chelsea zal een dezer dagen een bod van 80 miljoen euro doen op Álvaro Morata, weet de Spaanse krant AS. De komst van de aanvaller van Real Madrid zou een nadrukkelijke wens zijn van trainer Antonio Conte. Volgens het dagblad kan Morata een contract van vier of vijf jaar tekenen in Londen. Bovendien schijnt zijn salaris flink omhoog te gaan. AS schrijft dat hij nu voor zes miljoen euro per jaar op de loonlijst staat bij de Koninklijke.

Setkus vertrokken naar Hapoel Haifa

ADO Den Haag is vandaag zonder Ernestas Setkus op trainingskamp gegaan. De 32-jarige doelman uit Litouwen, die niet nog een jaar reserve wilde zijn achter Robert Zwinkels, is naar Israël vertrokken waar hij voor twee jaar heeft getekend voor Hapoel Haifa. ,,Om voor de nationale ploeg uit te kunnen komen, moet ik regelmatig spelen bij mijn club," aldus Setkus. ,,Doe ik dat niet, dan verlies ik mijn plaats.''

Volledig scherm Ernestas Setkus. © Pro shots

Loftus-Cheek moet eerste aanwinst De Boer worden

Ruben Loftus-Cheek moet volgens The Telegraph de eerste aanwinst van Frank de Boer worden als trainer van Crystal Palace. De Boer wil de 21-jarige middenvelder komend seizoen huren van Chelsea, waar hij afgelopen seizoen slechts zes wedstrijden speelde. Loftus-Cheek staat ook in de belangstelling van Southampton en de gepromoveerde clubs Brighton & Hove Albion en Newcastle United. De overstap van Loftus-Cheek zou volgens The Telegraph binnen 24 uur rond kunnen komen.

Volledig scherm Ruben Loftus-Cheek (l) in actie namens Chelsea tegen Fernandinho van Manchester City. © Getty Images

Twee proefspelers mee op trainingskamp met VVV-Venlo

VVV-Venlo neemt twee proefspelers mee op trainingskamp. Het gaat om de 18-jarige Ghanees Hans Sarpei en de 23-jarige uit Azerbeidzjan afkomstige Bilal Sezer. Beiden spelen op het middenveld.

Sarpei voetbalt sinds vorig jaar bij het Duitse VfB Stuttgart. Sezer speelt in het O23-team van Borussia Mönchengladbach, daar speelde hij ook al in de jeugdopleiding. Sezer kwam ook uit voor Azerbeidzjan O21.

VVV vertrekt maandag voor een trainingskamp naar Den Haag. Na afloop van het kamp beslist de Venlose promovendus over de proefspelers

VVV hoopt ook deze week de vierde aanwinst te kunnen presenteren. Het zou gaan om de 25-jarige spits Lennart Thy. Hij staat nog tot 2019 onder contract bij Werder Bremen. In de winterstop werd hij voor een half jaar verhuurd aan FC St. Pauli.

Volledig scherm VVV-Venlo. © Unknown

Standard haalt keeper Ochoa

De Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa vervolgt zijn loopbaan bij Standard Luik. De nummer één van de nationale ploeg komt over van Málaga, dat Ochoa afgelopen seizoen had verhuurd aan Granada. De 31-jarige Mexicaan maakte onlangs een sterke indruk op het toernooi om de Confederations Cup in Rusland, waar hij met zijn land net naast een medaille greep (vierde).

Ochoa hield Mexico in de achtste finale tegen het Nederlands elftal lang op de been, maar moest in de slotfase alsnog doelpunten van Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar incasseren (2-1).