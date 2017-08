TT: City wil Alexis Sanchez bestbetaalde speler maken, Diego Costa kon miljoenen verdienen in drie maanden

Diego Costa heeft onlangs een mega-aanbod van Sjanghai SIPG afgeslagen. De in ongenade gevallen spits van Chelsea kon tot en met november tekenen in China voor 3,3 miljoen euro. Daarnaast kreeg de Braziliaanse Spanjaard een tekenbonus van elf miljoen euro als Sjanghai kampioen werd. Dit was allemaal buiten zijn salaris van Chelsea (200.000 euro per week) en een extra verhoging van 110.000 euro per week om. De Chinezen zouden dat allemaal zelf willen bekostigen.



Costa wees het bod volgens The Sun af, omdat hij terug wil naar Atlético Madrid. Een eventuele transfer die toch pas in januari door kan gaan, omdat de Madrilenen nog een transferverbod hebben. Opvallend dus dat Costa niet voor drie maanden wilde cashen in China.