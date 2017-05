TT: De Vrij in belangstelling van Barça, Real biedt 120 miljoen euro op Mbappé

Nadat AS Monaco eerder al een bod van 75 miljoen euro op Kylian Mbappé zou hebben afgewezen, hebben de Fransen nu ook een duizelingwekkend bedrag van Real Madrid ter zijde geschoven. Volgens The Telegraph zou Real liefst 120 miljoen euro over hebben voor de 18-jarige tiener.



AS Monaco wil Mbappé liever niet verkopen en willen met de Fransman de Champions League in. ,,Het plan is om het contract open te breken en dat hij dan nog minimaal één jaar bij ons blijft", zo zegt de vice-voorzitter van Monaco tegen de Engelse krant.



Mbappé heeft Monaco met vijftien doelpunten mede aan de eerste titel in 17 jaar geholpen. Daarnaast haalden de Fransen de halve finale van de Champions League.