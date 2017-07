TT: Diego Costa praat met AC Milan, Liverpool biedt 78 miljoen op Naby Keita

Op 35-jarige leeftijd gaat Luke Wilkshire alsnog kennismaken met het voetbal op het hoogste niveau in zijn vaderland Australië. De verdediger die onder meer uitkwam voor FC Twente en Feyenoord zet zijn loopbaan voort bij Sydney FC. Wilkshire komt over van Dinamo Moskou. ,,Ik heb heel lang in andere competities gevoetbald, ik kijk ernaar uit om in de A-League uit te komen'', zei de 90-voudig international, die met Australië aan de WK's van 2006 en 2010 deelnam.



Wilkshire belandde via Middlesbrough en Bristol City in 2006 bij FC Twente waar hij twee jaar speelde. Daarna volgden zes jaar Dinamo Moskou waarna hij in 2014 terugkeerde in de eredivisie bij Feyenoord. Via Terek Grozny belandde hij vorig jaar weer in Moskou. ,,Ik heb in het verleden Champions League gespeeld in Europa en ga dat nu doen in Azië. Dat is een uitdaging.'' Bij Sydney FC treft hij een oude bekende. Wilkshire speelde nog voor Australië toen zijn trainer Graham Arnold de bondscoach was.