TT: Dortmund ontkent akkoord over Dembélé, De Nooijer naar club van Hagi

Nog acht dagen tot het einde van de zomerse transfertermijn. Gaat de carrousel nóg harder draaien? In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Borussia Dortmund ontkent akkoord over Dembélé

Borussia Dortmund heeft met FC Barcelona nog geen akkoord bereikt over de transfer van Ousmane Dembélé. Dat stelt de Duitse voetbalclub vrijdag naar aanleiding van mediaberichten dat de overgang rond is. ,,We hebben Barcelona een deadline gesteld'', aldus een woordvoerder van de club.

Volledig scherm © Getty Images Meerdere media meldden donderdag dat FC Barcelona 120 miljoen euro aan Borussia Dortmund betaalt voor Dembélé. Dat bedrag zou met bonussen zelfs op kunnen lopen tot 150 miljoen. FC Barcelona zit al langere tijd achter Dembélé aan. De twintigjarige Fransman verscheen niet op de training van de club van trainer Peter Bosz. Dortmund schorste Dembélé daarop.

Burke keert na jaar bij RB Leipzig terug in Engeland

De Schotse vleugelaanvaller Oliver Burke (20) keert na een jaar bij RB Leipzig weer terug naar Engeland. Hij tekent een contract voor vijf jaar bij The Baggies en kan komende zondag direct zijn debuut maken tegen Stoke City. Burke werd vorig jaar door de Duitse promovendus voor 15 miljoen overgenomen van Nottingham Forest, waar hij in zijn eerste maanden als prof een goede indruk had achtergelaten. Bij RB Leipzig, dat vorig seizoen verrassend tweede werd in de Bundesliga, speelde Burke vorig seizoen tot vijf doelpunten kwam in 32 duels. Dit waren echter vooral korte invalbeurten. Nu keert Burke dus alweer terug naar Engeland, waar hij bij West Bromwich Albion voor het eerst in de Premier League zal gaan uitkomen.

West Bromwich Albion on Twitter 🎥 Red Bull gives you wingers... #WBA https://t.co/iMN14iPphP

De Nooijer van FC Dordrecht naar Roemeense club van Hagi

Bradley de Nooijer verkast per direct van FC Dordrecht naar het Roemeense FC Viitorul Constanta, de club van trainer Gheorghe Hagi. De Nooijer stapt morgen op het vliegtuig naar Roemenië en tekent een tweejarig contract bij de regerend landskampioen, met een optie voor nog een extra seizoen. ,,Ik vind het prachtig en ben er heel blij mee’’, zegt de jonge verdediger, die een enerverende zomer achter de rug heeft. Hij leek al eerder te vertrekken bij FC Dordrecht, keerde twee weken geleden terug in de selectie maar trekt de deur nu definitief achter zich dicht. ,,Het is afgelopen week heel snel gegaan. Ik had nog nooit van Viitorul gehoord, maar ik kom bij een mooie club terecht," zegt hij tegen PZC. Viitorul komt dit seizoen niet uit in de Europa League, nadat het in de play-offs werd uitgeschakeld door het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.

Gérard de Nooijer, zijn vader en trainer bij FC Dordrecht, vliegt morgen met zijn zoon mee naar Roemenië. ,Daar heeft Hagi zelf op aangedrongen. Hij wil met mij bespreken wat zijn plannen zijn met Bradley. Het gebeurt niet zo vaak dat Viitorul een transfersom betaalt voor een jong, buitenlands talent. Dat zegt wel iets."

FC Dordrecht on Twitter Bradley de Nooijer verruilt FC Dordrecht voor FC Viitorul in Roemenië. Veel succes Bradley!

Yoshida drie jaar langer bij Southampton

Maya Yoshida speelt ook de komende seizoenen bij Southampton. De 29-jarige Japanse verdediger verlengde zijn contract bij The Saints met drie jaar.

Yoshida voetbalde in Nederland bij VVV-Venlo en maakte in de zomer van 2012 de overstap naar Southampton. Voor de club uit de Premier League speelde de Japans international sindsdien 138 wedstrijden, waarin hij zeven keer tot scoren kwam. Yoshida is de eerste Japanse voetballer die in de hoogste Engelse voetbalcompetitie meer dan honderd duels achter zijn naam heeft staan.

,,Er is voor mij geen reden de club te verlaten'', aldus Yoshida, die lange tijd een koppel vormde met Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger wil Southampton graag verlaten. Wesley Hoedt, ook een verdediger, maakte dinsdag juist de overstap van Lazio naar Southampton.